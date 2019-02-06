Среда, 6 Февраля 2019 года
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1800 учреждений культуры будут оснащены музыкальными инструментами до 2024

Культура

Правительство внесло изменения в госпрограмму «Развитие культуры и туризма»

Москва, 6 февраля 2019, 08:03 — REGNUM  Председатель правительства Дмитрий Медведев подписал постановление о правилах предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета субъектам РФ на реализацию национального проекта «Культура». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правительства.

В документе оговорены не только порядок и условия предоставления субсидий, но и критерии отбора областей и республик для получения средств из государственного бюджета.

Так к концу 2024 года в 1800 образовательных учреждений в сфере культуры должны быть оснащены музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами. 500 сельских домов культуры в регионах страны построены или отремонтированы. Боле того, будут приобретены 600 автоклубов для сельской местности.

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Культурная хроника
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