Свинка Пеппа практически стала символом 2019 года в Китае

Пекин, , 05:25 — REGNUM Изображения Свинки Пеппы из одноименного британского мультфильма стали крайне популярны среди жителей Китая во время празднования прихода года Свиньи по Восточном календарю, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

В 2018 году мультсериал набрал огромную популярность среди детей и родителей по всему Китаю, а также среди миллионов пользователей социальных сете. В 2019 году, аккурат с приходом года Свиньи, этот мультипликационный образ раскрыл еще больший потенциал популярности.

«В прошлом году мы установили новый рекорд продаж, реализовав свыше 13 млн игрушек Свинки Пеппы, и огромная доля заказов была отгружена к наступлению 2019 года», — заявил Чжэн Дунхуа, глава компании Huawang, которая является эксклюзивным производителем игрушек в городе Дунгуань провинции Гуандун.

Отметим, что персонаж Свинки Пеппы из одноименного мультфильма набрал просто бешеную популярность среди китайцев. Это привело к тому, что специально к Китайскому Новому году был снят полнометражный мультфильм «Свинка Пеппа», ставший плодом копродукции китайских и британских кинематографистов. Рекламный ролик фильма под названием «Что такое Пеппа» просто взорвал китайский интернет.

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