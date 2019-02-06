Цифровой музей китайской провинции Шэньси привлек уже миллионы посетителей

Сиань, Китай, , 05:17 — REGNUM Цифровой музей провинции Шэньси на северо-западе Китая, которая является домом для знаменитой терракотовой армии, привлек внимание более 22 млн посетителей из 120 стран мира с начала его работы, сообщает 5 февраля агентство Синьхуа.

Онлайн-музей занимается оцифровкой культурных реликвий и выставок из более, чем 140 действующих музеев провинции, обеспечивая к ним доступ всеми миру через сеть интернет.

В настоящее время почти 300 изображений и трехмерный изображений редких культурных реликвий, а также более 80 видео были «выставлены» на вебсайте музея, который начал работу еще в 2012 году.

Отметим, что провинция Шэньси богата культурными реликвиями. Столица провинции город Сиань был столицей 13 китайских династий прошлого, включая династию Цинь (221 — 207 до н.э.) и Тан (618 — 907). В провинции действует более 280 музеев, которые хранят более 7 млн культурных реликвий.

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