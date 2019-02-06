Вышел трейлер российской черной комедии «Папа, сдохни»

Москва, , 01:09 — REGNUM Официальный трейлер российской черной комедии «Папа, сдохни» был опубликован в YouTube.

Фильм рассказывает историю молодого человека, согласившегося выполнить просьбу своей возлюбленной об убийстве ее отца. Он приходит в квартиру ее родителей, после чего начинается вереница неожиданных для всех участников истории поворотов, сопровождающаяся насилием.

Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, известный по недавним фильмам «Лето» и «Спитак», и Виталий Хаев, известный по картинам «Изображая жертву» и «Салют-7». Автором фильма выступил молодой режиссер Кирилл Соколов — это его первая полнометражная работа.

Фильм уже получил приз XXVI фестиваля «Окно в Европу» в конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры». Выход картины в российский прокат намечен на 4 апреля 2019 года. Фильм разрешен к просмотру зрителям с 18 лет.

Читайте также: Названы победители кинофестиваля «Окно в Европу»