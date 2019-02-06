Среда, 6 Февраля 2019 года
01:10:01 МСК

Вышел трейлер российской черной комедии «Папа, сдохни»

Культура

Выход картины в российский прокат намечен на 4 апреля 2019 года

Москва, 6 февраля 2019, 01:09 — REGNUM  Официальный трейлер российской черной комедии «Папа, сдохни» был опубликован в YouTube.

Фильм рассказывает историю молодого человека, согласившегося выполнить просьбу своей возлюбленной об убийстве ее отца. Он приходит в квартиру ее родителей, после чего начинается вереница неожиданных для всех участников истории поворотов, сопровождающаяся насилием.

Главные роли в фильме исполнили Александр Кузнецов, известный по недавним фильмам «Лето» и «Спитак», и Виталий Хаев, известный по картинам «Изображая жертву» и «Салют-7». Автором фильма выступил молодой режиссер Кирилл Соколов — это его первая полнометражная работа.

Фильм уже получил приз XXVI фестиваля «Окно в Европу» в конкурсе «Игровое кино. Осенние премьеры». Выход картины в российский прокат намечен на 4 апреля 2019 года. Фильм разрешен к просмотру зрителям с 18 лет.

Читайте также: Названы победители кинофестиваля «Окно в Европу»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Кинематограф
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить