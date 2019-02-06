Прошедшую через шредер картину Бэнкси выставили в Германии

Баден-Баден, Германия, , 00:44 — REGNUM Картину уличного художника Бэнкси «Любовь в мусорной корзине» («Девочка с воздушным шаром»), прошедшую через бумагоуничтожитель сразу после покупки на аукционе, выставили в музее Frieder Burda в немецком Баден-Бадене, сообщает Heidelberg 24

Директор музея подчеркнул, что шредер, в который вставлена картина, был обезврежен — из него вынута батарея и обрезаны провода. Все желающие смогут посмотреть на картину в этом музее до 5 марта бесплатно. Затем в марте картина будет перемещена в Государственную галерею в Штутгарте.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2018 года картина «Девочка с воздушным шаром» была продана за $1,4 млн на аукционе в Sotheby's. Сразу после окончания торгов картина прошла через шредер, встроенный в рамку, и оказалась разрезанной на несколько лоскутов. Позднее сам художник опубликовал видеокадры подготовки акции с уничтожением полотна.

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