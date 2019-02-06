Казанский фестиваль мусульманского кино покажет ленты из 44 стран

Казань, , 00:42 — REGNUM Более 400 фильмов будет показано в рамках XV Казанского международного фестиваля мусульманского кино (КМФМК), сообщает сайт мероприятия.

Зрители смогут посмотреть фильмы не только из России, Италии, Франции, Японии, Индии, Китая, но и из Ирана, Ирака, Сирии, Саудовской Аравии, Катара, Хорватии, Турции, Азербайджана и ряда других стран.

Фестиваль состоится 24 — 30 апреля 2019 г. в Казани. К настоящему моменту завершился прием заявок на участие в мероприятии. Начинает свою работу отборочная комиссия.

Напомним, КМФМК ежегодно проводится в Казани с 2005 г. под девизом «Через диалог культур — к культуре диалога».

Организаторы отмечают, что в программу мероприятия отбираются ленты российского и мирового кинематографа, призывающие к «толерантности, миру и справедливости (вне зависимости от вероисповедания автора)».

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