В Санкт-Петербурге стартует фестиваль «Пять вечеров»

Санкт-Петербург, , 00:25 — REGNUM Театральный фестиваль «Пять вечеров» открывается в театре «На Литейном» (Санкт-Петербург) 5 февраля, сообщает сайт мероприятия.

«Пять вечеров» проходит в 15-й раз — в честь драматурга Александра Володина. В этом году ему бы исполнилось сто лет.

«Каждый год мы собираем программу из спектаклей по произведениям Володина и на «володинские» темы, обсуждаем новые пьесы после актерских читок и пробуем сохранить особую дружескую и неформальную атмосферу», — сообщили организаторы.

Уточняется, что в рамках XV фестиваля запланировано провести десятьспектаклей, 11 кинопоказов, три лекции на тему «Мир советского человека». Также гости фестиваля могут посетить специальную программу «Первая читка», где прозвучат пьесы, которых еще никто не слышал и не ставил.

Откроется фестиваль 5 февраля в 16:00 мск спектаклем «Ганди молчал по субботам», который привез в Санкт-Петербург Государственный русский драматический театр Стерлитамака (Башкирия). Завершится фестиваль 10 февраля.

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