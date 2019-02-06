Создатели «Игры престолов» рассказали о визуальных эффектах восьмого сезона

Нью-Йорк, США, , 00:16 — REGNUM Создатели сериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Д. Б. Уайсс в интервью журналистам рассказали о визуальных эффектах, которые поклонники шоу увидят в его финальном сезоне. Интервью было опубликовано 5 февраля в журнале The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/roundhoward/status/1092841765885874176

Продюсеры сообщили, что в ранний период, когда шоу ещё не пользовалось такой бешеной популярностью, они очень мало использовали компьютерные эффекты и буквально считали каждую копейку, тщательно планируя при съемках все подобные моменты.

Что касается финального сезона «Игры престолов», то Бениофф и Уайсс рассказали: количество визуальных эффектов было таким большим, что продюсерам пришлось нанимать специалистов, которые помогали им с этой частью съемочного процесса.

Они добавили, что многие события в нём превзойдут известную Битву бастардов с точки зрения масштаба (это сражение было показано в девятом эпизоде шестого сезона «Игры престолов»).

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Напомним, первую серию продолжения популярного сериала телеканал ABC покажет 14 апреля 2019 года. Финальный сезон «Игры престолов» будет состоять из шести серий.

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