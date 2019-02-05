Телеканал ABC подумывает о перезагрузке сериала «Остаться в живых»

Нью-Йорк, США, , 23:31 — REGNUM Руководитель отдела программ телеканала ABC Кэри Берк сказала журналистам, что компания открыта для проекта перезагрузки сериала «Остаться в живых». Об этом 5 февраля сообщил портал Сomicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1092872866608103424

«Я бы очень этого хотела, — сказала Берк, — это перезагрузка, которую мне было бы интересно посмотреть».

Издание отмечает, что ответ Берк, скорее, был её реакцией на вопрос журналиста, чем намеком на возможную перезагрузку. Позже телеканал сообщил, что подобный проект пока что не находится в разработке.

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Напомним, ранее Карлтон Кьюз, являющийся одним из создателей оригинального сериала заявил: он верит в то, что в будущем кто-нибудь выпустит очередной телевизионный проект в мире «Остаться в живых». По его мнению, сегодня есть немало сценаристов, которые были бы способны это сделать.

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