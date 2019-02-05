Глава комитета Госдумы Елена Ямпольская призвала к чипированию картин

Москва, , 18:19 — REGNUM Председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская выступила за обязательное чипирование произведений искусства при их перемещении. Это мнение было высказано в ходе полемики о безопасности музейных собраний, вызванной похищением картины Архипа Куинджи с выставки в Третьяковской галерее. Более того, напомнила она, с этой простой инициативой выходил комитет довольно давно. Однако до практического применения дело не дошло. Ямпольская подчеркнула, что подобные маркировки не наносят никого вреда художественному полотну, а вот вынести его беспрепятственно, как это произошло в прославленном музее, не получится.