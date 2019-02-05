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Третий сезон сериала «Атланта» может выйти только в 2020 году

Культура

Задержки производства третьего сезона шоу связаны, в том числе, с конфликтом графиков съемок актеров

Лос-Анджелес, США, 5 февраля 2019, 15:31 — REGNUM  Дата выхода в эфир третьего сезона сериала сериала «Атланта» перенесена на более поздний срок, из-за этого шоу может не попасть в список номинантов на премию «Эмми» в 2019 году. Об этом 4 февраля сообщил портал Screen Rant.

Отмечается: существует небольшая вероятность то, что шоу не выйдет в эфир до 2020 года. Генеральный директор телеканала FX Джон Ландграф пояснил, что задержки производства продолжения сериала связаны, в том числе, с конфликтом графиков съемок актеров. Также он заявил, что для FX важнее качество, а не количество.

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Напомним, первый эпизод сериала «Атланта» вышел в сентябре 2016 года. В центре повествования находятся два брата, которые пытаются пробиться на рэп-сцену.

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