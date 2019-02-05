Создатель «Тор: Рагнарёк» отказался снимать продолжение «Стражей галактики»

Лос-Анджелес, США, , 14:47 — REGNUM Режиссер Тайка Вайтити заявил, что он не собирается снимать третью часть «Стражей галактики», поскольку считает, что это фильмы Джеймса Ганна. Об этом 4 февраля сообщил портал IndieWire.

Вайтити заявил, что для него участвовать в подобных проектах, на которых навечно стоит «печать» другого режиссера, это всё равно что зайти в чужой дом и сказать находящемуся там ребёнку что-то вроде «эй, я твой новый папа и вот как мы сейчас делаем бутерброды с арахисовым маслом».

Создатель фильма «Тор: Рагнарёк» дал понять журналистам: подобные обстоятельства заставят его чувствовать себя неловко. Тайка Вайтити добавил, что он хочет снять ещё один фильм киновселенной Marvel, но это будут не «Стражи галактики».

Читайте также: Сериал «Мандалорец» будет похож на оригинальную трилогию «Звездных войн»

Напомним, Джеймс Ганн сейчас работает над созданием сценария для второй части кинокомикса DC «Отряд самоубийц». Он также займет должность режиссёра картины.

Читайте ранее в этом сюжете: «Дэдпул 2» стал самым кассовым фильмом киновселенной «Людей Икс»