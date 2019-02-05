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Создатель «Тор: Рагнарёк» отказался снимать продолжение «Стражей галактики»

Культура

Тайка Вайтити заявил, что эти фильмы принадлежат Джеймсу Ганну

Лос-Анджелес, США, 5 февраля 2019, 14:47 — REGNUM  Режиссер Тайка Вайтити заявил, что он не собирается снимать третью часть «Стражей галактики», поскольку считает, что это фильмы Джеймса Ганна. Об этом 4 февраля сообщил портал IndieWire.

Вайтити заявил, что для него участвовать в подобных проектах, на которых навечно стоит «печать» другого режиссера, это всё равно что зайти в чужой дом и сказать находящемуся там ребёнку что-то вроде «эй, я твой новый папа и вот как мы сейчас делаем бутерброды с арахисовым маслом».

Создатель фильма «Тор: Рагнарёк» дал понять журналистам: подобные обстоятельства заставят его чувствовать себя неловко. Тайка Вайтити добавил, что он хочет снять ещё один фильм киновселенной Marvel, но это будут не «Стражи галактики».

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Напомним, Джеймс Ганн сейчас работает над созданием сценария для второй части кинокомикса DC «Отряд самоубийц». Он также займет должность режиссёра картины.

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