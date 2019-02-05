Netflix приобрела права на фильм о маньяке «Красивый, плохой, злой»

Нью-Йорк, США, , 14:29 — REGNUM Компания Netflix приобрела права на производство фильма «Красивый, плохой, злой» (Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile), который расскажет зрителям о жизни маньяка Теда Банди. Об этом 4 февраля сообщил портал The A.V. Club.

Снимать картину будет режиссер Джо Берлинджер («Потерянный рай»), а главную роль в ней исполнит Зак Эфрон («Спасатели Малибу»). По имеющейся информации, Netflix выложила за права на распространение фильма немалую сумму — $9 млн, при этом компании удалось обойти такие известные студии как STX Entertainment и Lionsgate.

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Напомним, сюжет будущей картины расскажет зрителям о нездоровых отношениях Теда Банди и его девушки Элизабет Клопфер, роль которой исполнит Лили Коллинз. В феврале 2018 года стало известно, что в фильме появится актер Джим Парсонс, известный по роли Шелдона Купера в сериале «Теория большого взрыва».

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