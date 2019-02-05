В Бурятии празднуют Сагаалган

Улан-Удэ, , 14:14 — REGNUM В Бурятии сегодня, 5 февраля, началось традиционное празднование Нового года по буддийским традициям — Сагаалгана.

Как сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве, утром на площади Советов в Улан-Удэ прошёл массовый ритуал почитания старших Золголго. В обряде приняли участие 108 старейшин.

Затем состоялись торжественное открытие празднований Сагаалгана и концерт. Жители и гости города могли принять участие в народных гуляниях, например в турнире по разбиванию хребтовой кости Һээр шаалган, народном танце ехор и так далее.

«Этот год предрекает нам хорошие результаты. Символ года означает богатство и благоденствие. И у нас сегодня для этого все есть. Мы получили поддержку, нам оказано очень большое внимание. В рамках майского указа президента Российской Федерации реализуются масштабные национальные проекты во всех сферах жизни республики», — сказал глава Бурятии Алексей Цыденов, поздравляя жителей региона с наступлением Нового года по лунному календарю.

Он подчеркнул, что решаются «наболевшие вопросы» Бурятии — ликвидация третьей смены в школах и очередей в детские сады.

«В рамках вступления в Дальневосточный федеральный округ нам оказана поддержка, и мы решаем такие вопросы, которые, если честно, раньше не верили, что сможем решить», — отметил Цыденов.

Празднования продолжились концертом «Встретимся в первый день нового года».

В республиканском правительстве уточнили, что празднование Сагаалгана продлится месяц. Жителей региона ждут мероприятия в театре «Байкал», в театре оперы и балета.

Как уже сообщало ИА REGNUM, Бурятия и Забайкалье указом президента РФ Владимира Путина от 3 ноября 2018 года были переведены из состава Сибирского федерального округа в Дальневосточный.

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