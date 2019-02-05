Мединский: 40 детских театров будут реконструированы к 2024 году

Москва, , 14:07 — REGNUM В Совете Федерации прошла встреча председателя СФ Валентины Матвиенко с руководителями детских театров. Выступивший на встрече министр культуры Владимир Мединский сообщил, что к 2024 году планируется сделать ремонт и провести реконструкцию 40 региональных и муниципальных театров юного зрителя и театров кукол. В их числе Ставропольский, Мурманский, Новоуральский, Ульяновский театры кукол, Челябинский молодежный театр, Астраханский и Чувашский ТЮЗы и другие. Об этом сообщается на официальном портале Министерства культуры РФ.

Глава ведомства также отметил, что начиная с 2017 года в рамках проекта «Театр — детям» субсидии из федерального бюджета направляются на поддержку творческой деятельности театров и их технического оснащения. По поручению Президента финансирование было увеличено и с 2018 года адресная поддержка деятельности кукольных театров, театров для детей и молодежи доведена до 1 млрд руб. ежегодно.