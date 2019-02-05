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Мария Степанова завоевала гран-при литературной премии «НОС»

Культура

Она поучит статуэтку и 700 тысяч рублей

Москва, 5 февраля 2019, 13:43 — REGNUM  Роман «Памяти памяти» московской писательницы Марии Степановой признан жюри литературной премии конкурса «Новая словесность» («НОС») лучшим художественным произведением 2018 года. Напомним, что это сочинение получило также престижную награду национальной премии «Большая книга».

Номинантами также были Виктор Пелевин, который завоевал приз зрительских симпатий за книгу «iFuck 10», а также Денис Горелов, Евгения Некрасова, Ксения Букша и другие литераторы. Жюри премии «НОС» в 2019 году возглавляла известный литературный критик Анна Наринская.Литературная премия «Новая словесность» («НОС») вручается с 2009 года. Ее учредителем является фонд Михаила Прохорова. Победитель премии получает статуэтку и награду в размере 700 тысяч рублей.

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Культурная хроника
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