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Впервые Международная театральная олимпиада пройдет в двух странах

Культура

… в России и в Японии

Москва, 5 февраля 2019, 11:34 — REGNUM  В России 2019 год объявлен Годом театра. В его раках состоится юбилейная XXV Международная театральная олимпиада, сообщили в Минкультуры РФ.

Отмечается, что впервые Театральная олимпиада пройдет одновременно в двух странах — России и Японии. Церемония открытия состоится 15 июня в Санкт-Петербурге. Основной площадкой олимпиады станет Александринский театр.

В Санкт-Петербург на гастроли приедут лучшие театры из 15 стран, а также национальные театры регионов России.

Кроме того, в рамках Международной театральной олимпиады — 2019 олимпиады по всей России пройдут лекции и мастер-классы от ведущих театральных деятелей мира.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, идея Международной театральной олимпиады пришла в голову выдающемуся театральному режиссеру Теодоросу Терзопулосу. Впервые она была проведена в 1994 году в Греции. В 2019 году в России олимпиада проводится во второй раз.

На эту тему: Год театра в России начнется с презентации открытия Театра-студии «САС»

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