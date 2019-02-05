Год Желтой земляной свиньи встретили китайцы по лунному календарю

Пекин, , 11:29 — REGNUM В ночь на 5 февраля в Китае встретили Новый год. Основные праздничные мероприятия прошли в Храме Земли на севере Пекина. Тут состоялись самые грандиозные мероприятия. Ранним утром артисты исполнили «танец львов». Этот танец, призван разогнать злых духов, которые могут принести несчастья в наступившем году. Танец исполняют с XIV века.

После танца, в храме прошла театрализованная церемония жертвоприношения Земле, которую в древние времена совершали императоры династии Цин.

Для посетителей Храма Земли организовывают самую большую в Пекине новогоднюю ярмарку. На ней продают различные сувениры ручной работы и можно попробовать кухню практически всех провинций Китая.

Жители Китая в этот день наряжаются в красные костюмы и берут с собой на празднование красные фонари.

Напомним, год Желтой земляной свиньи в Гонконге совпал с нашествием диких кабанов. Власти города предостерегают горожан от кормления диких животных — подходить к ним опасно.