Вторник, 5 Февраля 2019 года
11:29:43 МСК

Год Желтой земляной свиньи встретили китайцы по лунному календарю

Культура

Жители Поднебесной встретили Желтую земляную свинью красными нарядами и красными фонарями

Пекин, 5 февраля 2019, 11:29 — REGNUM  В ночь на 5 февраля в Китае встретили Новый год. Основные праздничные мероприятия прошли в Храме Земли на севере Пекина. Тут состоялись самые грандиозные мероприятия. Ранним утром артисты исполнили «танец львов». Этот танец, призван разогнать злых духов, которые могут принести несчастья в наступившем году. Танец исполняют с XIV века.

После танца, в храме прошла театрализованная церемония жертвоприношения Земле, которую в древние времена совершали императоры династии Цин.

Для посетителей Храма Земли организовывают самую большую в Пекине новогоднюю ярмарку. На ней продают различные сувениры ручной работы и можно попробовать кухню практически всех провинций Китая.

Жители Китая в этот день наряжаются в красные костюмы и берут с собой на празднование красные фонари.

Напомним, год Желтой земляной свиньи в Гонконге совпал с нашествием диких кабанов. Власти города предостерегают горожан от кормления диких животных — подходить к ним опасно.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Религиозные праздники
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить