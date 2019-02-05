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Выпускники творческих вузов могут получить льготы при трудоустройстве

Культура

До 1 марта должен решиться вопрос о строительстве общежития ГИТИСа

Москва, 5 февраля 2019, 11:19 — REGNUM  Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил Министерству культуры проработать вопрос о предоставлении льгот при трудоустройстве для выпускников творческих вузов. При этом льготы для молодых специалистов должны также распространяться на оплату труда и жилищных условий. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальный портал правительства. Также ведомству предстоит наметить мероприятия по поддержке молодежных инициатив в сфере народного творчества в культурно-досуговых центрах и центрах культурного развития.

Премьер в своем поручении отдельно отметил вопрос о строительстве общежития для студентов ГИТИСа, в котором он побывал 25 января. До 1 марта этот вопрос должны проработать Минкультуры, Минэкономразвития и Минфин совместно с правительством Москвы.

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Культурная хроника
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