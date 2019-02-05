В сети появилась информация об актерском составе фильма «Джуманджи 3»

Лос-Анджелес, США, , 11:01 — REGNUM Стали известны подробности о третьем фильме франшизы «Джуманджи», в сети появился список актеров, которые будут участвовать в проекте. Об этом 4 февраля сообщил портал Dealine.

Те зрители, которым понравилась вторая часть фильма, наверняка будут рады возвращению на экран Алекса Вольфа, Сер’Дариуса Блэйна, Мэдисон Айсмен и Морган Тёрнер. В сиквеле «Джуманджи» они сыграли подростков, попавших в мир видеоигры.

Отмечается, что, возможно, в будущей картине снимется рэп-исполнительница Аквафина, сейчас она ведет переговоры со студией. Также на экране появятся такие известные актеры, как Дэнни Де Вито и Дэнни Гловер.

Читайте также: Лиама Нисона обвинили в расизме за высказывание о чернокожем преступнике

Напомним, проект фильма «Джуманджи: зов джунглей» оказался невероятно успешным, при бюджете $90 млн он смог собрать в мировом прокате более $961 млн. Сумма сборов картины только в США составила около $404 млн.

Читайте ранее в этом сюжете: Названы лучшие фильмы фестиваля «Сандэнс» в жанрах фантастики и ужасов