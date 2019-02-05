Лиама Нисона обвинили в расизме за высказывание о чернокожем преступнике

Лос-Анджелес, США, , 09:06 — REGNUM Актера Лиама Нисона обвинили в расизме после того, как он рассказал журналистам газеты The Independent об одном случае из своей жизни. Об этом 4 февраля сообщил журнал Variety.

https://twitter.com/Mwirigi/status/1092447583870611456

Нисон сообщил, что однажды его знакомая была изнасилована чернокожим преступником. Он признался, что после этого инцидента около недели ходил с дубинкой по улицам, надеясь на то, что «какой-нибудь черный ублюдок выйдет из паба». При произнесении этих слов актер жестом показал кавычки и добавил, что сегодня ему стыдно об этом рассказывать. Несмотря на это, многие пользователи соцсетей посчитали его высказывание расистским.

https://twitter.com/LateefSaka/status/1092450079556943872

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Напомним, 8 февраля в кинопрокат США выходит фильм «Снегоуборщик», главную роль в котором исполнил Лиам Нисон. По сюжету картины, его герой, бывший ранее образцовым гражданином, меняется до неузнаваемости после того, как наркоторговцы убивают его семью.

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