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В Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв Холокоста

Культура

Он состоится в Большом зале Петербургской филармонии

Санкт-Петербург, 5 февраля 2019, 08:49 — REGNUM  5 февраля в Большом зале Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится концерт «Желтые звезды», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Академический филармонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит Камерную симфонией Дмитрия Шостаковича, «Прощание» из вокальной симфонии «Песнь о земле» Густава Малера с солисткой Михайловского театра Олесей Петровой и «Эскизы к закату» петербургского композитора Леонида Десятникова с пианисткой Полиной Осетинской.

Ожидается, что концерт услышат около 300 тысяч человек благодаря трансляции в социальных сетях.

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Культурная хроника
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