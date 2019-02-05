В Санкт-Петербурге пройдет концерт, посвященный Дню памяти жертв Холокоста

Санкт-Петербург, , 08:49 — REGNUM 5 февраля в Большом зале Петербургской филармонии имени Дмитрия Шостаковича состоится концерт «Желтые звезды», приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Академический филармонический оркестр под управлением Владимира Альтшулера исполнит Камерную симфонией Дмитрия Шостаковича, «Прощание» из вокальной симфонии «Песнь о земле» Густава Малера с солисткой Михайловского театра Олесей Петровой и «Эскизы к закату» петербургского композитора Леонида Десятникова с пианисткой Полиной Осетинской.

Ожидается, что концерт услышат около 300 тысяч человек благодаря трансляции в социальных сетях.