Рустам Ибрагимбеков отметит 80-летие премьерой в театре Et Cetera в Москве

Москва, , 08:33 — REGNUM 5 февраля в московском театре Et Cetera состоится премьера спектакля «Утро туманное». Автором пьесы и режиссером является известный азербайджанский писатель, драматург, сценарист и режиссер Рустам Ибрагимбеков, который этой постановкой решил отметить свое 80-летие. Автор сценариев культовых фильмов, как «Белое солнце пустыни», «Утомленные солнцем», «Храни меня, мой талисман», «Урга — территория любви», «Сибирский цирюльник», 15 пьес, с успехом идущих и сегодня на подмостках страны, свою последнюю работу посвятил любви и женщине. Причем, лирическую комедию о немолодой актрисе, которая благодаря этому чувству, остается жизнерадостной и веселой, Рустам Ибрагимбеков поставил с разрешения своего друга художественного руководителя театра Александра Калягина сам.

В ролях — Ольга Белых, Григорий Старостин, Сергей Тонгур, Сергей Плотников, Владимир Левашев, Амалу Мамадаков и Анастасия Шумилкина.