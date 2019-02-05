Михалков раскритиковал шутку Comedy Woman о генерале Карбышеве

Москва, , 07:54 — REGNUM Резкой критике подверг номер юмористов из Comedy Woman о генерале Дмитрии Карбышеве Никита Михалков 1 февраля в своей авторской программе «Бесогон» в YouTube.

Михалков назвал участниц передачи «овцами» и сказал, что они не понимают тех мучений, которые перенес советский генерал в фашистском плену.

«Ну, а когда эти овцы из Comedy Woman шутят вот так, они сами понимают, что они говорят? О ком они говорят? Они на секунду могут себе представить, что это такое — на 40-градусном морозе стоять поливаемым из шлангов ледяной водой и превратиться в ледяной памятник самому себе?» — заявил Михалков в своей передаче «Бесогон».

Напомним, родился Дмитрий Михайлович Карбышев 14 (26) октября 1880 года в городе Омске. Он был фортификатором, крупнейший ученым-инженером, генерал-лейтенантом инженерных войск, доктором военных наук и профессором Военной академии Генерального штаба РККА.

18 февраля 1945 года погиб в немецком концлагере Маутхаузен при пытках. Получил звание Героя Советского Союза в 1946 году — посмертно.