Фото: в Японии прошел юбилейный фестиваль снежной скульптуры

Саппоро, Япония, , 01:29 — REGNUM В сети обсуждают лучшие снежные скульптуры, которые были созданы участниками фестиваля, прошедшего в японском городе Саппоро. Он расположен на острове Хоккайдо и является столицей одноименной провинции.

https://twitter.com/fashionpressnet/status/1092241365650440192

Стоит отметить, что участники конкурса создавали интересные снежные композиции на совершено разные темы. Одной из популярных работ стала композиция на тему «Звездных войн», также гостям фестиваля очень понравилась снежная версия собора Святого Николая (Хельсинки).

https://twitter.com/FinEmbTokyo/status/1092287876363112448

Стоит отметить, что в создании этой большой скульптуры приняли участие служащие сил самообороны Японии.

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Напомним, юбилейный 70-й фестиваль снежной скульптуры прошел в Саппоро в период с 4 по 11 февраля 2019 года. Стоит отметить, что мероприятие ежегодно посещают около 2 млн гостей со всего мира.

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