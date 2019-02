Названы лучшие фильмы фестиваля «Сандэнс» в жанрах фантастики и ужасов

Парк-Сити, США, , 01:03 — REGNUM Портал Gismodo опубликовал список лучших фантастических картин и фильмов ужасов, которые были показаны на фестивале «Сандэнс». Он был выложен на сайте издания 4 февраля.

https://twitter.com/Gizmodo/status/1092480045162078208

По мнению критиков Gismodo, киноманам следует обратить своё внимание на такие картины, как «Маленькие чудовища» (Little Monsters, Абе Форсайт), «Возлюбленная» (Sweetheart, Дж.Д. Диллард), «Домик» (The Lodge, Северин Фиала, Вероника Франц), «Другой» (The Hole in the Ground, Ли Кронин) и «Дитя робота» (I Am Mother, Грант Спутор).

Читайте также: Глава телеканала FX сообщил поклонникам сериала «Легион» плохие новости

Напомним, фестиваль независимого кино «Сандэнс» 2019, прошел в городе Парк-Сити (штат Юта, США) в период с 24 января по 3 февраля 2019 года. Гран-при в 2019 году получила картина «Помилование» режиссера Чинонье Чукву.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм М. Найт Шьямалана «Стекло» собрал в мировом прокате больше $200 млн