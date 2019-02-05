Вторник, 5 Февраля 2019 года
00:53:42 МСК

В Московском театре «Школа современной пьесы» стартует новый проект

Культура

Первый спектакль проекта пройдёт 6 февраля в 20:00 мск

Москва, 5 февраля 2019, 00:53 — REGNUM  Спектаклем «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина» откроется новый проект московского театра «Школа современной пьесы», сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект под названием «Истории из Истории» представляет собой цикл моноспектаклей, сюжеты которых основаны на исторических событиях.

«Открытием проекта станет премьера моноспектакля Александра Кибовского «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина», — сообщили в пресс-службе.

Постановка длится 1 час 20 минут без антракта. Показ состоится на сцене «Зимний сад» в 20:00 мск.

Из постановки зрители смогут узнать «прелюбопытнейшие факты» о дуэли Пушкина и Дантеса. «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина» — премьера, которая пройдет в параллель с другим спектаклем — «Спасти камер-юнкера Пушкина» (идет в театре уже пять лет).

В театре отметили, что деньги, вырученные за билеты, будут направлены в благотворительные фонды.

Напомним, Александр Кибовский с 10 марта 2015 г. является главой Департамента культуры Москвы.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве театр «Школа современной пьесы» покажет спектакль «Труба зовет»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Театр
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить