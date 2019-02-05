В Московском театре «Школа современной пьесы» стартует новый проект

Москва, , 00:53 — REGNUM Спектаклем «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина» откроется новый проект московского театра «Школа современной пьесы», сообщили в пресс-службе учреждения.

Проект под названием «Истории из Истории» представляет собой цикл моноспектаклей, сюжеты которых основаны на исторических событиях.

«Открытием проекта станет премьера моноспектакля Александра Кибовского «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина», — сообщили в пресс-службе.

Постановка длится 1 час 20 минут без антракта. Показ состоится на сцене «Зимний сад» в 20:00 мск.

Из постановки зрители смогут узнать «прелюбопытнейшие факты» о дуэли Пушкина и Дантеса. «Нельзя спасти камер-юнкера Пушкина» — премьера, которая пройдет в параллель с другим спектаклем — «Спасти камер-юнкера Пушкина» (идет в театре уже пять лет).

В театре отметили, что деньги, вырученные за билеты, будут направлены в благотворительные фонды.

Напомним, Александр Кибовский с 10 марта 2015 г. является главой Департамента культуры Москвы.

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