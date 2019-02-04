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Фильм М. Найт Шьямалана «Стекло» собрал в мировом прокате больше $200 млн

Культура

Бюджет картины про людей со сверхвозможностями составил $20 млн

Лос-Анджелес, США, 4 февраля 2019, 23:02 — REGNUM  Новый фильм режиссёра М. Найт Шьямалана «Стекло», являющийся частью кинотрилогии про людей, обладающих сверхвозможностями, уже собрал в мировом прокате около $200 млн. Об этом 4 февраля сообщил портал Fox11online.

Что касается кинорынка США, то в третьи выходные показов картина смогла заработать там ещё $9,35 млн (общая сумма сборов — $88,6 млн). На втором и третьих местах в рейтинге кинопроката США сейчас разместились фильмы «1+1: Голливудская история» (The Upside, $8,8 млн за прошедшие выходные, $75,5 млн — сумма общих сборов) и «Мисс Бала» (Miss Bala, $6,7 млн).

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Напомним, фильм «Неуязвимый», снятый М. Найт Шьямаланом в 2000 году, собрал в мировом прокате около $248 млн, «Сплит» — около $278 млн. Стоит отметить, что бюджет «Стекла» составил $20 млн.

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