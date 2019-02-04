Умер народный артист РСФСР, композитор Вячеслав Овчинников

Москва, , 20:44 — REGNUM Советский и российский композитор и дирижёр Вячеслав Овчинников скончался на 83-м году жизни. Об этом 4 февраля сообщил зампредседателя Союза кинематографистов России Клим Лаврентьев.

«Вячеслав Овчинников умер сегодня вечером», — приводит его слова ТАСС.

Овчинников родился 29 мая 1936 года в Воронеже. Окончил Музыкальное училище имени Чайковского и Московскую государственную консерваторию. Был членом Союза композиторов СССР и Союза кинематографистов СССР.

Овчинников был автором музыки более чем к 40 кинолентам, в числе которых — «Иваново детство», «Андрей Рублев», «Война и мир», «Они сражались за Родину», «Борис Годунов» и другие.

В 1986 году Вячеслав Овчинников был удостоен звания Народного артиста РСФСР.