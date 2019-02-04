Эксперты не обнаружили видимых причин смерти рэпера Децла

Ижевск, , 20:40 — REGNUM Эксперты не выявили видимых причин смерти Кирилла Толмацкого, известного под творческим псевдонимом Децл. По результатам вскрытия, которое было проведено накануне, причину скоропостижной гибели музыканта установить не удалось.

«Видимых причин смерти нет, то есть ни телесных повреждений, ничего. Сердце вроде нормальное», — цитирует «Интерфакс-Поволжье» собственный осведомленный источник.

Собеседник агентства не подтвердил ранее появившуюся информацию о наличии сердечной патологии, также не смог подтвердить версию смерти из-за наркотиков. Исследования проводятся на все вещества, включая отравляющие, и продолжатся еще в течение нескольких дней как минимум. Он уточнил, что тело музыканта пока находится в Ижевске.

Читайте также: Концертный директор Децла: он точно умер не из-за наркотиков

По словам другого источника, пока причину смерти установить не удалось. Судебно-медицинская экспертиза продолжается, соответственно, причина смерти артиста пока неизвестна.

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти рэпера Кирилла Толмацкого (35 лет). Это произошло в ночь со 2 на 3 февраля после вечеринки в ижевском кафе Posh Lounge. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца.

Читайте также: Появилось видео как врачи пытались реанимировать Децла

По факту смерти музыканта следственное управление СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.

Концертный директор артиста Павел Беленец ранее опроверг слухи о смерти Толмацкого из-за наркотиков. По его словам, музыкант вел здоровый образ жизни, а в своих последних треках неоднократно заявлял о вреде употребления наркотиков.

Накануне в сети появилось видео, где врачи пытаются реанимировать артиста после вечеринки в Ижевске. Однако медикам остается лишь констатировать смерть музыканта.

Читайте также: Названа вероятная причина смерти рэпера Децла

В СМИ ранее появлялась информация о наличии сердечной патологии, однако выраженных болезненных изменений нет. При этом врачи исключили инфаркт миокарда и кровоизлияние в мозг.

Супруга музыканта Юлия Толмацкая сообщила о выходе нового видео Децла, которое появится 6 февраля. На эту же дату запланировано прощание с музыкантом, которого похоронят на Пятницком кладбище в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: Анонсирован посмертный видеоклип рэпера Децла