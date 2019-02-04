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Голодец: правительство поддержит театры и дома культуры в небольших городах

Культура

В 40 детских театрах страны будет проведена реконструкция

Москва, 4 февраля 2019, 18:27 — REGNUM  4 февраля вице-премьер Ольга Голодец рассказала председателю правительства Дмитрию Медведеву на совещании в Горках о ходе выполнения национальной программы «Культура». Так уже начиная с этого, 2019 году, будет проходить кардинальное обновление не менее 500 театров и домов культуры ежегодно. Причем, особое внимание будет уделено ремонту и материально-технической базе учреждений культуры небольших городов, находящихся вдали от центров. Это позволит, по словам вице-премьера, «обеспечить доступ сельских жителей к лучшим произведениям театрального и музыкального искусства».

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Культурная хроника
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