Голодец: правительство поддержит театры и дома культуры в небольших городах

Москва, , 18:27 — REGNUM 4 февраля вице-премьер Ольга Голодец рассказала председателю правительства Дмитрию Медведеву на совещании в Горках о ходе выполнения национальной программы «Культура». Так уже начиная с этого, 2019 году, будет проходить кардинальное обновление не менее 500 театров и домов культуры ежегодно. Причем, особое внимание будет уделено ремонту и материально-технической базе учреждений культуры небольших городов, находящихся вдали от центров. Это позволит, по словам вице-премьера, «обеспечить доступ сельских жителей к лучшим произведениям театрального и музыкального искусства».