Воронежский Дом анимации откроют в 2021 году

Воронеж, , 18:01 — REGNUM Дом Анимации Воронежской области планируется открыть в 2021 году. Как сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области, проект соглашения о сотрудничестве между правительством Воронежской области, администрацией городского округа Воронеж и ООО «Визарт Анимейшн» в реализации инвестиционного проекта по строительству анимационного центра «Дом Анимации Воронежской области» был одобрен участниками заседания президиума регионального правительства, которое 4 февраля провел губернатор Александр Гусев.

Как доложил руководитель департамента экономического развития области Анатолий Букреев, в рамках реализации документа правительство Воронежской области берет на себя обязательства, в частности, по оказанию организационного содействия при подготовке и реализации инвестором проекта.

Объем инвестиций в проект оценивается в размере около 300 млн рублей. Реализация проекта даст региону до 700 новых рабочих мест. Открыть Дом Анимации Воронежской области планируется в 2021 году. Отметим, что Дом Анимации решено построить в центре Воронежа — по адресу Куколкина, 3, напротив здания Центрального рынка.

Российская компания Wizart Animation была создана в Воронеже в 2007 году, занимается производством анимационных фильмов и мультсериалов. В числе наиболее известных работ — «Снежная королева», «Волки и овцы: Бе-е-езумное превращение».