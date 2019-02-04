В России пройдет акция «Дарите книги с любовью»

Москва, , 17:08 — REGNUM С 11 по 17 февраля будет проходить общероссийская акция «Дарите книги с любовью». Она приурочена к Международному дню книгодарения, который с 2012 года отмечают во многих странах мира 14 февраля (что совпадает с праздником влюбленных — Днем святого Валентина). Организатором мероприятий выступает ассоциация «Растим читателя». Об этом сообщается на портале Министерства культуры РФ.

В акции участвуют сотни библиотек, издательств, книжных магазинов, школ, музеев и других учреждений культуры. В эти дни они собирают книги для передачи различным детским организациям: в 2018 году они получили более 40 тысяч изданий. Также в рамках акции пройдут встречи с писателями, литературные чтения. Принять участие в благородном деле приглашаются все неравнодушные граждане.