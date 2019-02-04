Стала известна предварительная причина смерти рэпера Децла: СМИ

Ижевск, , 13:54 — REGNUM Предварительная причина смерти рэпера Кирилла Толмацкого (творческий псевдоним Децл) — сердечная недостаточность. Однако окончательно причину смерти можно будет установить только по итогам судебно-медицинской экспертизы.

«Музыкант умер от острой сердечной недостаточности», — сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. По его словам, только судебно-медицинская экспертиза позволит дать точной ответ на вопрос о причинах внезапной гибели музыканта.

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Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти рэпера Кирилла Толмацкого (35 лет), более известного под творческим псевдонимом Децл. Это произошло в ночь со 2 на 3 февраля после вечеринки в ижевском кафе Posh Lounge. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца.

По факту смерти музыканта следственное управление СКР по Удмуртии проводит доследственную проверку. Назначено судебно-медицинское исследование.

Концертный директор артиста Павел Беленец ранее опроверг слухи о смерти Толмацкого из-за наркотиков. По его словам, музыкант вел здоровый образ жизни, а в своих последних треках неоднократно заявлял о вреде употребления наркотиков.

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Толмацкий никогда не жаловался на здоровье, и накануне также хорошо себя чувствовал. Внезапно ему мгновенно стало плохо, прибывшим на место медикам осталось только констатировать факт смерти певца. Вскрытие проводится в Ижевске, после его завершения тело музыканта родственники заберут в Москву.

По словам отца рэпера Александра Толмацкого, причина его смерти пока не выяснена, «ничего не понятно».

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Накануне в сети появилось видео, где врачи пытаются реанимировать артиста после вечеринки в Ижевске. Однако медикам остается лишь констатировать смерть музыканта.

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