В Ярославле открылась выставка «Античные вазы»

Ярославль, 4 февраля 2019, 13:39 — REGNUM 1 февраля в ярославском Музее зарубежного искусства открылась выставка «Античные вазы». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.
На выставке представлено более 60 экспонатов от XVIII до III века до нашей эры из собрания Государственного исторического музея
В числе экспонатов — изготовленные на Крите фигурные парфюмерные сосуды с геометрическим орнаментом, а также микенские кратериски (XV-XIII вв. до н. э.). Расцвет древнегреческой вазописи
Выставка проходит в год 100-летия Ярославского художественного музея, в состав которого входит Музей зарубежного искусства. Выставка «Античные вазы» будет работать до 23 июня.
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