В Казахстане открылась фотовыставка «Современный Узбекистан»

Астана, , 12:57 — REGNUM В Национальном музее Казахстана при поддержке посольства Узбекистана в республике открылась фотовыставка «Современный Узбекистан», сообщает 4 февраля агентство «Казинформ».

На выставке также были представлены 38 полотен современной живописи Узбекистана. И. о. директора Национального музея Алмаз Нуразхан напомнил, что в 2017 году в музее с большим успехом уже проходила выставка изобразительного искусства из Узбекистана.

Советник посла Узбекистана в Казахстане Тимур Рахимов добавил, что выставка проходит в рамках года Узбекистана в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 декабря 2018 года в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои открылся Центр казахской культуры и литературы.

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