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Москвичи выстроились в очередь в последний день выставки «Пикассо&Хохлова»

Культура

Из Фонда поддержки искусства Альмины и Бернара Руисс-Пикассо Мадрида были представлены произведения живописи, рисунки и фотографии — всего более 200 экспонатов

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Москвичи выстроились в очередь в последний день выставки «Пикассо&Хохлова»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пушкинский музей в Москве

Москва, 4 февраля 2019, 14:51 — REGNUM  В Москве в Пушкинском музее 3 февраля завершилась выставка «Пикассо&Хохлова», посвященная истории любви испанского художника и русской танцовщицы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Из Фонда поддержки искусства Альмины и Бернара Руисс-Пикассо Мадрида, Национального музея Пикассо в Париже, а также Пушкинского музея были представлены произведения живописи, рисунки и фотографии — всего более 200 экспонатов.

Культурное мероприятие вызвало столь большой ажиотаж среди москвичей, что даже в последний день уличная очередь выстроилась далеко за территорию музея, насчитывая около сотни желающих посетить выставку. Дежурившие у ворот охранники пускали посетителей партиями.

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Пабло Пикассо. Ольга Хохлова
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо. Ольга Хохлова
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Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой
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Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо. Портрет Ольги Хохловой

История, представленная на полотнах, начинается с 1917 года в Риме. Приглашённый для создания дизайна костюмов к балету Пабло Пикассо познакомился на репетиции с Ольгой Хохловой, которая танцевала в труппе Дягилева «Русские балеты». В 1918 году они обвенчались в православной церкви и прожили вместе до 1935 года, но их брак длился до самой смерти Ольги, не желавшей разводиться даже после расставания с художником.

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Посетители музея
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители музея
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Пабло Пикассо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо
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Пабло Пикассо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо
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Пабло Пикассо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо

Образ русской красавицы вдохновил художника на создание серии портретов, на которой она выглядела античной богиней. Супруга стала основной женской моделью мастера. В работах прослеживается изменение отношений в семье: образ нежной меланхоличной женщины и матери Поля, сына, родившегося вскоре после свадьбы, сменяется на примитивистское написание фигуры с резкими цветовыми контрастами.

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Пабло Пикассо. Минотавр
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо. Минотавр
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Пабло Пикассо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо
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Посетители выставки
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Посетители выставки
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Пабло Пикассо. Акробат
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо. Акробат

Возникшая страсть к юной Марии-Терезе Вольтер и обязательства перед супругой рождают новые образы жестокости любви и неукротимости желания, воплощённые на полотнах через призму античных мифов и древних культов.

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Фотография Ольга Хохлова в сценическом костюме
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Фотография Ольга Хохлова в сценическом костюме
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Пабло Пикассо. Лошадка с дрессировщиком
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо. Лошадка с дрессировщиком
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Пабло Пикассо
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Пабло Пикассо

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regnum author Наталья Стрельцова
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Художественные выставки
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