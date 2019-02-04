На месте древнего городища в Ингушетии создадут музей под открытым небом

Магас, , 12:13 — REGNUM В Ингушетии будет создан музей под открытым небом на месте, где в ходе археологических раскопок было найдено древнее городище. Поручение о создании музея отдал глава республики Юнус-Бек Евкуров, о чем написал на своей странице в соцсети.

Древние артефакты были найдены в ноябре 2018 года при строительстве федеральной автомобильной дороги «Кавказ». На месте, где должна появиться двухуровневая развязка в городе Карабулаке было обнаружено захоронение времен кобанской археологической культуры (VI-V вв. до н.э.). Среди артефактов в том числе оружие и украшения древних воинов.

Евкуров, побывав на месте стройки, предложил внести изменения в план строительства дороги и организовать музей под открытым небом. Он также поручил рассмотреть возможность строительства подъезда от дороги к музею, председателю комитета РИ по туризму поручил подготовить план по включению музея в туристический маршрут.

Как сообщало ИА REGNUM, в древнем захоронении, обнаруженном в Ингушетии, покоятся знаные воины. Об этом говорят два наборных бронзовых пояса, к которым подвешивался скифский меч — акинак, жертвенные плиты, наборный панцирь с орнаментами, наконечники копий, костяные наконечники стрел, гривны — украшения на шею, керамические изделия, в том числе сосуд с изображением змеи.

Читайте ранее в этом сюжете: Строители трассы в Ингушетии наткнулись на крупный некрополь XIII-XII веков