Суздальфест объявил участников конкурсной программы

Суздаль, Владимирская область, , 11:56 — REGNUM XXIV Открытый российский фестиваль анимационного кино объявил участников конкурсной программы. Из 350 работ селекционная комиссия отобрала 107 фильмов.

В конкурсную программу вошли 27 студенческих работ, семь дебютов, 30 фильмов опытных мастеров, 20 эпизодов новых сериалов, четыре полнометражных мультфильма и 19 прикладных работ — роликов, музыкальных фильмов и коммерческих сюжетов. Конкурсантов отбирали режиссеры и художники анимационного кино Станислав Соколов, Васико Бедошвили, Валентин Ольшванг, Наталья Орлова и Елена Чернова.

Помимо студентов и выпускников ведущих кинематографических школ, на призы ОРФАК претендуют известные режиссеры анимационного искусства и молодые мастера Светлана Филиппова, Иван Максимов, Сергей Меринов, Наталья Мирзоян, Дмитрий Высоцкий и другие.

Всё больше режиссеров создают не только авторские произведения, но и сериалы. Так, обладатель награды Berlinale Леонид Шмельков представит в Суздале сериал «Спойлы», художник Андрей Бахурин — истории про «Монсиков», сценарист «Смешариков» и создатель сериала «Атомный лес» Алексей Лебедев — проект «Пиратская школа», премьера которого состоялась на главном анимационном смотре мира во французском городе Анси.

«В этом году обнаружилось стремление разных студий к созданию спин-оффов. «Белка и Стрелка. Тайны Космоса», «Пинкод. Гуманитарные технологии», «Новые Куми-Куми», «Майя знает» подарит маленьким зрителям новые встречи со знакомыми героями, — отмечает директор фестиваля Александр Герасимов. — Легендарная студия «Союзмультфильм» не осталась в стороне от модной тенденции: она представит на фестивальном экране свой хит — продолжение одного из самых любимых сериалов нашего детства «Простоквашино».

Открытый российский фестиваль анимационного кино проводится при поддержке Министерства культуры РФ и является единственным профессиональным смотром отечественной анимации. В этом году Суздальфест пройдет с 13 по 18 марта.

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