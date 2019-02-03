ТВ-3 и Discovery намерены снять фильмы о трагедии на перевале Дятлова

Москва, , 12:57 — REGNUM Сразу известных телевизионных компании — российский канал ТВ-3 и международный спутниковый и кабельный канал Телеканал Discovery приступают к съемкам многосерийных фильмов о трагических событиях, произошедших с туристической группой на перевале Дятлова на Северном Урале.

Напомним, что 1 февраля Генеральная прокуратура России сообщила о возобновлении расследования трагедии на перевале Дятлова. По итогам следствия на основе доказательств будет объявлено приоритетная версия случившегося. Кстати, исследователи выдвигали их 9 только, по их мнению, обоснованных.

Группа туристов, в основном студентов, во главе с Игорем Дятловым в феврале 1959 года отправилась к «горе мертвецов», а спустя некоторое время перестала выходить на связь. Позже были найдены тела туристов. Причиной их смерти стали многочисленные травмы. Фильм канала Discovery будет в жанре документальной драмы, то есть игровой и художественный с элементами хроники. По сообщению руководителя Фонда памяти группы Дятлова Юрия Кунцевича, картина будет снята в 2019 году.

В сериале ТВ-3 будет, по информации канала, 8 частей. В основе фильма сценарий Ильи Куликова, автора известного криминального сериала «Глухарь». Предполагалось, что картина будет построена на материалах следствия 1960−1970-х годов. Однако с возобновлением расследования, в нее могут быть внесены изменения и дополнения.