Мать Кирилла Толмацкого (Децла) попрощалась с сыном в соцсети

Москва, , 11:55 — REGNUM Прощальное послание к сыну опубликовала 3 февраля в соцсети Instagram мать рэпера Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина Толмацкая.

Послание представляет собой изображение в виде квадрата, полностью залитого чёрным цветом с подписью «Люблю тебя…» и датами рождения и смерти Кирилла Толмацкого.

Под постом уже оставили комментарии со словами соболезнования множество пользователей сети интернет.

Ранее, за два дня до гибели сына, Ирина Толмацкая опубликовала фрагмент видео, записанного в 2018 году, где Кирилл Толмацкий читает стихи. Под этим видео пользователи также оставили уже десятки комментариев с сожалениями о раннем уходе артиста из жизни.

Посты в соцсети Instagram в связи с внезапной кончиной Децла оставили лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров и рэпер Баста (Сергей Вакуленко).

Ранее ИА REGNUM сообщало о смерти рэпера Кирилла Толмацкого, более известного под творческим псевдонимом Децл. По предварительной информации, причиной смерти артиста стала внезапная остановка сердца.

Читайте ранее в этом сюжете: Шнуров и Баста оставили послания в соцсетях в связи со смертью рэпера Децла