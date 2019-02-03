Шнуров и Баста оставили послания в соцсетях в связи со смертью рэпера Децла

Москва, , 11:40 — REGNUM Сергей Шнуров, лидер группы «Ленинград» и рэпер Баста (псевдоним Василия Вакуленко) оставили 3 февраля послания в социальной сети Instagram в связи с внезапной смертью рэпера Децла (Кирилла Толмацкого).

Шнуров посвятил Децлу стихотворение, в котором провёл параллели с двумя наиболее популярными в 2000-е годы музыкальными композициями рэпера «Вечеринка у Децла дома» и «Мои слёзы, моя печаль».

«Ритмом музыка всяка ведома, И с пластинок сдувая пылинки, Вечеринка у Децела дома, Собрался народ на поминки. Подтянулся район и вся школа. Кто-то снова и снова включал, Для себя, а не для протокола, «Мои слёзы, моя печаль.», — написал Шнуров в соцсети.

Рэпер Баста, у которого при жизни Децла был с ним конфликт, также выразил глубокие соболезнования родным и близким артиста. Баста назвал несвоевременный уход рэпера из жизни большим несчастьем.

Под постами Басты и Шнурова оставили комментарии с выражением соболезнования и сочувствия родным и близким Децла десятки людей.

Ранее сообщалось о смерти рэпера Децла после концерта в Ижевске. Децл (артистический псевдоним Кирилла Толмацкого) скончался в возрасте 35 лет. Предварительной причиной смерти артиста названа остановка сердца. Супруга певца Юлия Толмацкая написала мужу трогательный прощальный пост в соцсети.

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