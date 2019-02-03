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Супруга рэпера Децла написала мужу прощальный пост в социальной сети

Культура

Кирилл Толмацкий скончался от внезапной остановки сердца

Москва, 3 февраля 2019, 11:09 — REGNUM  Трогательный пост в социальной сети посвятила своему умершему супругу жена рэпера Децла.

«Бог забрал любимого», — написала жена Децла (Кирилла Толмацкого) Юлия в своём аккаунте в Instagram под фотографией мужа.

Десятки людей оставляют под постом сочувственные комментарии.

Ранее сообщалось о смерти рэпера Децла после концерта в Ижевске. По предварительной информации артист скончался от внезапной остановки сердца в возрасте 35 лет.

О кончине Децла (Кирилла Толмацкого) сообщил его отец Александр Толмацкий. Позднее информация была подтверждена продюсером Децла. У рэпера остались жена и ребёнок.

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