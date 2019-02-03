В Ижевске по факту смерти репера Децла начата проверка

Ижевск, , 10:15 — REGNUM В Ижевске правоохранительные органы проводят проверку по факту смерти известного российского рэп-исполнителя Децла (Кирилла Толмацкого). Об этом сегодня, 3 февраля, сообщает пресс-служба Следственного управления СК по Удмуртии.

На данный момент установлено, что Децл прибыл в Ижевск для участия в частной вечеринке одного из местных автодилеров. У Децла был диджейский сет, а затем небольшое выступление.

Около 00:00 по местному времени Децлу стало плохо. Он пошел в гримерку, ему была вызвана карета скорой помощи. Прибывшие на место врачи лишь констатировали смерть рэпера.

По предварительным данным, Децл скончался от остановки сердца. Ему было всего 35 лет.

Была назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит точную причину смерти.

У Децла осталась жена и сын.

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