Рэпер Децл умер в возрасте 35 лет

Москва, , 07:51 — REGNUM Российский рэпер Кирилл Толмацкий, более известный как Децл, скончался в возрасте 35 лет. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил отец рэпера Александр Толмацкий. Также информация о смерти Децла появилась в официальном сообществе его фанатов в социальной сети «ВКонтакте».

По предварительным данным, Децл умер в ночь на 3 февраля от остановки сердца. Концертный директор исполнителя Павел Беленец также подтвердил информацию о смерти рэпера.

Толмацкий родился в Москве 22 июля 1983 года. Альбом «Кто? ты», вышедший в 2000 году, стал дебютом рэпера. Этот альбом до сих пор входит в число самых продаваемых в России с тиражом более миллиона экземпляров.

Самыми популярными композициями Децла стали «Слезы», «Вечеринка», «Кровь моя, кровь». Децл был крайне популярен в начале 2000-х годов Его композиции транслировались по всем радиостанциям и музыкальным каналам.