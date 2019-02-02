«Ромео и Джульетта» зазвучит голосом Джигарханяна

Москва, , 19:47 — REGNUM Армен Джигарханян озвучил текст хора, с которого начинается спектакль «Ромео и Джульетта», премьера которого назначена на 14 февраля 2019 года на сцене Театра под руководством Армена Джигарханяна. Об этом ИА REGNUM сообщил руководитель литературно-драматургической части Театра Николай Железняк. По его словам, народный артист СССР Армен Джигарханян лично принимал активное участие в репетиционном процессе.

Как отметил Железняк, зритель вскоре увидит восстановленную поставку, которая и ранее пользовалась неизменным зрительским успехом, а сегодня будет представлена в обновленном актерском составе. Ромео и Джульетту сыграют молодые актеры, выпускники Московского театрального колледжа Олега Табакова — Роман Керн и Кристина Исайкина.

«У нас была идея не то, чтобы осовременить визуальный образ этого спектакля, а сделать некий синтез, чтобы не было понятно, какое это время. Это может быть прошлое, настоящее или будущее. Хотелось сделать вечную историю, про судьбоносность, непредсказуемость», — сказал режиссер спектакля Вадим Медведев.

Армен Джигарханян находится сейчас в лечебно-профилактическом учреждении, но вскоре возвращается на работу.