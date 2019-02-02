«Гоголь-центр» Серебренникова отмечает шестилетие

Москва, , 18:22 — REGNUM Московский театр «Гоголь-центр», возглавляемый театральным режиссером Кириллом Серебренниковым, отмечает шесть лет со дня своего образования, сообщает 2 февраля ТАСС.

«Мы активно выпускаем премьеры, ездим на зарубежные гастроли и собираем полные залы в Москве. В январе 2019 года мы побили даже собственный рекорд — заполняемость зала у нас составила 99%», — отметили в театре.

Также театр планирует поставить десятки новых спектаклей, в числе которых планируется и пьеса известного ирландского драматурга Мартина МакДонаха «Палачи», премьер которого в России состоялась в пермском театре «У Моста».

Напомним, «Гоголь-центр» и его художественный руководитель, находящийся под домашним арестом, Никита Серебренников известны своим нестандартным видением театрального искусства. Культурное учреждение критикуют за пошлость, претендующую на статус высокого искусства. Тем не менее, есть и поклонники подобных зрелищ — театр пользуется популярностью несмотря на высокие цены.

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