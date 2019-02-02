Суббота, 2 Февраля 2019 года
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Названа дата экранизации романа «Ведьмы» Роальда Даля

Культура

Автором фильма выступит Роберт Земекис

Вашингтон, 2 февраля 2019, 17:52 — REGNUM  Кинокомпания Warner Brosers объявила о дате выхода нового фильма Роберта Земекиса «Ведьмы», сообщает 2 февраля Film.ru.

Премьера экранизации романа Роальда Даля намечена на 16 октября 2020 года, главную роль в картине исполнит Энн Хэтэуэй. Это будет ремейк одноименного фильма, созданного в 1990 году.

Автором сценария к фильму выступил Джек Торн, а также сам Земекис. Продюсерские обязанности возложили на себя Гильермо дель Торо, Альфонсо Куарон, Джеком Рапке, Стив Старки и Земекис.

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Кинематограф
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