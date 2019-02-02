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Стала известна дата релиза сиквела культовой картины «Сияние»

Культура

Очередная экранизация Стивена Кинга

Вашингтон, 2 февраля 2019, 17:49 — REGNUM  Кинокомпания Warner Brosers объявила о дате выхода очередной экранизации романа Стивена Кинга, сообщает 2 февраля Film.ru.

Новая картина по книге известного специалиста по ужасам будет называться «Доктор Сон» — это продолжение фильма «Сияние», ставшего культовым. Первая часть дилогии, снятой великим кинорежиссером Стэнли Кубриком, также была написана Кингом.

Картина выйдет в прокат 8 ноября 2019 года, а главные роли в проекте исполнят Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Александра Эссо, Карл Ламбли и Занн МакКларнон.

Напомним, фильм «Сияние» был создан в 1980 году, картина Кубрика снискала широкую популярность среди зрителей, а многие ее эпизоды стали весьма узнаваемыми благодаря регулярному цитированию.

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