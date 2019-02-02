Первый канал объявил о кастинге для нового телешоу

Москва, , 17:31 — REGNUM Первый канал объявил о наборе добровольцев для участия в новом телешоу, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Название шоу пока неизвестно, однако организаторы подчеркивают, что для участия в вокальном конкурсе не требуется ни голоса ни слуха, главное не иметь комплексы.

«У вас нет ни голоса ни слуха? У вас нет комплексов, зато есть большое желание спеть и прославиться? Значит, вы — наш герой!», — отмечают организаторы шоу на сайте телекомпании.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету в которой продемонстрировать свои работы, а также оценить уровень своего пения по 10-бальной шкале, а также немного рассказать о своем увлечении музыкой.

Читайте ранее в этом сюжете: Психиатр с ДЦП попал в «Comedy Баттл»