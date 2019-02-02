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Первый канал объявил о кастинге для нового телешоу

Культура

Теперь голос и слух для пения не нужны

Москва, 2 февраля 2019, 17:31 — REGNUM  Первый канал объявил о наборе добровольцев для участия в новом телешоу, сообщает 2 февраля корреспондент ИА REGNUM.

Название шоу пока неизвестно, однако организаторы подчеркивают, что для участия в вокальном конкурсе не требуется ни голоса ни слуха, главное не иметь комплексы.

«У вас нет ни голоса ни слуха? У вас нет комплексов, зато есть большое желание спеть и прославиться? Значит, вы — наш герой!», — отмечают организаторы шоу на сайте телекомпании.

Для участия в кастинге необходимо заполнить анкету в которой продемонстрировать свои работы, а также оценить уровень своего пения по 10-бальной шкале, а также немного рассказать о своем увлечении музыкой.

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